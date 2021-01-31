الهيئة العامة للبترول تعلن أسعار المحروقات والغاز خلال شهر فبراير









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول، التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، الحد الاقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر شباط/ فبراير، في كافة المحافظات، لافتة إلى أنه سيتم تطبيقها بدءاً من الاول من الشهر ذاته.وفيما يتعلق بأسعار المحروقات، أكدت الهيئة في تصريح لها، إلى أن البنزين (95)، سيكون بسعر 5.63 شيكل للتر، والبنزين (98) بسعر 6.45 شيكل للتر، امام السولار سبكون بسعر 4.99 شيكل للتر، والكاز 4.99 شيكل للتر الواحد.اما أسعار الغاز، فقد أكدت الهيئة أن اسطوانة الغاز بوزن 2.5 كلغم ستكون بسعر 13 شيكلاً، والاسطوانة بوزن 5 كلغم بسعر 26 شيكلاً، واسطوانة 12 كلغم 62 شيكلاً، ولتز الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بسعر 2.68 شيكلا، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بسعر 4.71 شيكل، اما خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك سيكون بسعر 2 شيكل فقط.وطالبت الهيئة، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالأسعار.