شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بإخلاء خمس عائلات في مسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بإخلاء خمس عائلات في مسافر يطا جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمس عائلات بالإخلاء وإزالة عدد من الخيام بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور: "إن قوات الاحتلال داهمت تجمعا بدويا بالقرب من منطقة خشم الدرج شرق يطا، وأخطرت خمس عائلات من بدو "الهذالين والمحمدين" بالإخلاء من تلك المنطقة الرعوية وإزالة خيامهم؛ ونقل قطعانهم من الماشية، بحجة اجراء تدريبات عسكرية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

واعتبر الجبور أن هذا الإجراء التعسفي يأتي ضمن سياسة التهجير التي ينتهجها الاحتلال بحق أهالي المسافر، في إشارة منه إلى  استهداف الاحتلال ومستوطنيه لرعاة الأغنام، ومنعهم من الوصول إلى المراعي، لضرب الثروة الحيوانية، التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي لأهالي المسافر، وتعتمد على المراعي بشكل أساسي في هذا الوقت من الموسم.

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