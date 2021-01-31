البزم: لدينا أكثر من 7 آلاف حالة انسانية ترغب بالسفر عبر معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن معبر رفح البري، سيتفتح لمدة أربعة أيام، بدءاً من الغد الاثنين حتى الخميس، لافتا إلى أن السفر سيكون مخصصاً للحالات الانسانية واستقبال العالقين.



وأشار البزم في تصريحات لإذاعة (صوت الاقصى)، مساء اليوم الأحد، إلى أنه تم نشر كشوفات لمراكز فحص (كورونا) للمسافرين والتي بدأت اليوم، وسيكون السفر غداً للحافلات الخمس الأولى.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة: "لدينا أكثر من 7000 آلاف حالة إنسانية ترغب بالسفر ونتمنى أن يتمكن الجميع من ذلك، ونحن على تواصل دائم مع السلطات المصرية حول معبر رفح ونتمنى فتحه بشكل دائم".