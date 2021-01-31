الخارجية الفلسطينية: وفاة و352 اصابة جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بالخارج

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و352 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية حول العالم.



وأوضحت في تقريرها اليومي، أن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا)، للمواطن فايز نمر احمد المصري (66 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 110 حالات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا بتسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية، لطبيبين فلسطينيين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 43 إصابة، فيما سجلت 5 حالات وفاة سابقة.



وفي الولايات المتحدة الامريكية، تم تسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في شيكاغو ليرتفع عدد الإصابات إلى 8662 إصابة.