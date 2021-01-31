دولي

قناة إسرائيلية: نتنياهو يزور الإمارات والبحرين منتصف فبراير

قناة إسرائيلية: نتنياهو يزور الإمارات والبحرين منتصف فبراير
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشهر المقبل، إلى الإمارات والبحرين في زيارة رسمية، وذلك بعدما كان أرجأ هذه الزيارة 3 مرات.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يقضي نتنياهو يومًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي يلتقي خلاله بكبار قادة الإمارات، ثم يتوجه إلى دبي وينهي رحلته في العاصمة البحرينية المنامة.

من الجدير ذكره، أنه كان من المقرر أن يقوم نتنياهو برحلته هذه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، لكن الزيارة تم تأجيلها 3 مرات بسبب جائحة (كورونا) والأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل.

ووقعت الإمارات والبحرين، في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، على اتفاق لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

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