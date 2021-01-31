إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر بالخليل



وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: "إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل.