إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: "إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: "إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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