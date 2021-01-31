شؤون فلسطينية

بماذا عقب هنية على المنحة القطرية لقطاع غزة؟

بماذا عقب هنية على المنحة القطرية لقطاع غزة؟
رام الله - دنيا الوطن
عقب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، على قرار أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتقديم منحة بقيمة 360 مليون دولار لقطاع غزة على مدار عام كامل.

وقال هنية: "تلقينا بتقدير عالٍ قرار سمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتقديم دعم مالي لغزة بقيمة 360 مليون دولار لعام 2021"، لافتا إلى أن هذا الدعم هو امتداد للمواقف الأصيلة لدولة قطر في تخفيف الحصار عن الاهالي في قطاع غزة، وتجاه الشعب الفلسطيني عامة، كما يبرهن على عمق الروابط بين الشعبين الفلسطيني والقطري، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.

وعبر هنية عن شكره للأمير تميم، لهذه المكرمة الأخوية وهذا الدور الرائد تجاه الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده داخل أرض فلسطين وخارجها في تحسين أوضاعه المعيشية، وصولًا نحو تحقيق أهدافه الوطنية.

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