سلطنة عمان تمدد إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التلفزيون الرسمي العماني أن السلطنة ستمدد إغلاق حدودها البرية لمدة أسبوع آخر حتى الثامن من شباط/ فبراير المقبل، للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وأغلقت الحدود في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري بسبب مخاوف بشأن السلسلة المتحورة من فيروس (كورونا)، وهو الإجراء الذي تم تمديده الأسبوع الماضي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وسجلت عمان إجمالي إصابات بـ(كورونا) بلغ 13728 حالة، و1527 وفاة.