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انفجار ضخم ودوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو

انفجار ضخم ودوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو
رام الله - دنيا الوطن
سمع دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو تلته أصوات إطلاق نار، وفق ما نقلته وكالة (رويترز) للانباء، عن شاهد عيان، مساء اليوم الأحد.

وذكرت الوكالة أنه ليس واضحا ما الذي حدث بالضبط، إلا أن حركة "الشباب" كثيرا ما تشن هجمات، بما في ذلك باستخدام متفجرات، في الحرب التي تخوضها ضد الحكومة الصومالية المدعومة من "القبعات الزرقاء" الأممية والقوات التابعة للاتحاد الإفريقي.




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