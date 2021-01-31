انفجار ضخم ودوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو



وذكرت الوكالة أنه ليس واضحا ما الذي حدث بالضبط، إلا أن حركة "الشباب" كثيرا ما تشن هجمات، بما في ذلك باستخدام متفجرات، في الحرب التي تخوضها ضد الحكومة الصومالية المدعومة من "القبعات الزرقاء" الأممية والقوات التابعة للاتحاد الإفريقي.











رام الله - دنيا الوطنسمع دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو تلته أصوات إطلاق نار، وفق ما نقلته وكالة (رويترز) للانباء، عن شاهد عيان، مساء اليوم الأحد.