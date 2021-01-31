لجنة الانتخابات تطالب اليابان العمل على تسهيل إجراء الانتخابات بالقدس





وتطرق المدير التنفيذي إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق العملية الانتخابية، مجدداً دعوة اليابان ودول العالم إلى العمل على تسهيل اجراء الانتخابات في مدينة القدس أسوة بباقي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.



في السياق، استعرض كحيل للسفير ماغوشي التطورات المرتبطة بملف الانتخابات منذ إصدار الرئيس للمرسوم الذي حدد مواعيدها، كما أطلع الضيف على الترتيبات والإجراءات التي بدأت اللجنة بتنفيذها تحضيراً للانتخابات وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية.











رام الله - دنيا الوطنالتقى المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل اليوم الأحد، في مقر اللجنة بمدينة البيرة، مع سفير اليابان لدى فلسطين ماسيوكي ماغوشي، وذلك في إطار جهود اللجنة باطلاع السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين على استعداداتها لعقد الانتخابات الفلسطينية 2021.