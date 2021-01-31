شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تطالب اليابان العمل على تسهيل إجراء الانتخابات بالقدس

لجنة الانتخابات تطالب اليابان العمل على تسهيل إجراء الانتخابات بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
التقى المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل اليوم الأحد، في مقر اللجنة بمدينة البيرة، مع سفير اليابان لدى فلسطين ماسيوكي ماغوشي، وذلك في إطار جهود اللجنة باطلاع السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين على استعداداتها لعقد الانتخابات الفلسطينية 2021.

وتطرق المدير التنفيذي إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق العملية الانتخابية، مجدداً دعوة اليابان ودول العالم إلى العمل على تسهيل اجراء الانتخابات في مدينة القدس أسوة بباقي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

في السياق، استعرض كحيل للسفير ماغوشي التطورات المرتبطة بملف الانتخابات منذ إصدار الرئيس للمرسوم الذي حدد مواعيدها، كما أطلع الضيف على الترتيبات والإجراءات التي بدأت اللجنة بتنفيذها تحضيراً للانتخابات وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية.


أخبار ذات صلة

نابلس: نسبة التسجيل للانتخابات بالمحافظة بلغت 82% حتى الآن وهي الأعلى

نابلس: نسبة التسجيل للانتخابات بالمحافظة بلغت 82% حتى الآن وهي الأعلى

فلسطين تسجل 13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة

فلسطين تسجل 13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع وزير النقل والمواصلات

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع وزير النقل والمواصلات

قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

بدءاً من يناير الحالي.. منحة قطرية لغزة بقيمة 360 مليون دولار على مدى عام

بدءاً من يناير الحالي.. منحة قطرية لغزة بقيمة 360 مليون دولار على مدى عام

&#34;الزراعة&#34; بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة

"الزراعة" بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة

&#34;الخارجية&#34;: أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

"الخارجية": أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

&#34;التنمية&#34; تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية

"التنمية" تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نابلس: نسبة التسجيل للانتخابات بالمحافظة بلغت 82% حتى الآن وهي الأعلى

نابلس: نسبة التسجيل للانتخابات بالمحافظة بلغت 82% حتى الآن وهي الأعلى

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع وزير النقل والمواصلات

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع وزير النقل والمواصلات

قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

&#34;الزراعة&#34; بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة

"الزراعة" بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة

&#34;الخارجية&#34;: أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

"الخارجية": أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

&#34;التنمية&#34; تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية

"التنمية" تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية

للحد من تفشي (كورونا).. محافظ طولكرم يترأس الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ

للحد من تفشي (كورونا).. محافظ طولكرم يترأس الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ

مستوطنون يزرعون أشجاراً بأراضٍ شمال غرب الخليل بهدف الاستيلاء عليها

مستوطنون يزرعون أشجاراً بأراضٍ شمال غرب الخليل بهدف الاستيلاء عليها

منوعات

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

يسرا لأصدقائها &#34;ممنوع الزيارات&#34;.. هل قامت بطرد أحد ؟

يسرا لأصدقائها "ممنوع الزيارات".. هل قامت بطرد أحد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب &#34;موسى مشتاقلك&#34;

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب "موسى مشتاقلك"

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

شاهد: ميريهان حسين &#34;أنا أجمل من ياسمين صبري&#34; والجمهور يرد

شاهد: ميريهان حسين "أنا أجمل من ياسمين صبري" والجمهور يرد

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

شاهد: ماجد الكدواني &#34; عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة&#34;

شاهد: ماجد الكدواني " عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة"

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

عربي

سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة

توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة