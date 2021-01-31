شؤون فلسطينية

مكتب اشتية: دعوة للتقدم للمشاركة بالدفعة الثانية من برنامج "البرمجة للشباب"

رام الله - دنيا الوطن
ضمن برامج الحكومة للتعافي الاقتصادي بعد جائحة (كورونا)، واستمرارا لمشاريع تمكين الشباب الفلسطيني، يدعو مكتب رئيس الوزراء ووزارة الريادة والتمكين الشبان والشابات من الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل في مختلف التخصصات، وكذلك الباحثين عن مجال عمل جديد أو ممن فقدوا عملهم جراء الجائحة، إلى التقدم للمشاركة في الدفعة الثانية من برنامج "البرمجة للشباب" الذي يمتد لـ 16 أسبوعا، وتنفذه أكاديمية أكسوس الألمانية الرائدة في التكنولوجيا.

وأطلقت الحكومة هذا البرنامج الأول من نوعه، عام 2020، ويستهدف تأهيل وتخريج أكثر من 6 آلاف شاب وشابة، خلال 3 سنوات، متخصصين فنياً في مجال الحاسوب والحوسبة والبرمجة الالكترونية، وتشغيل أعداد منهم ضمن البرنامج ذاته وفي اتفاقيات تشغيل مختلفة مع شركات محلية وعالمية.

لذا يتكون البرنامج من مرحلتين:

المرحلة التمهيدية؛ مدتها أسبوعان، 6 أيام في الأسبوع، 9 ساعات في اليوم. وتكون عبارة عن مقدمة لبرمجة الكمبيوتر.المرحلة المكثفة؛ مدتها 12 أسبوعا، 6 أيام في الأسبوع، 9 ساعات في اليوم، تشمل برنامجا تعليميا متكاملا حول برمجة الترميز. الشروط الواجب توفرها لدى المتقدمين:

مستوى معرفة كافية باللغة الإنجليزية للتقدم في البرنامج. (الحد الأدنى B2)الالتزام بتدريب مكثف عالي الجودة والقيام بالمهام المطلوبة بشكل يومي.القدرة على الالتزام الكامل بالبرنامج وساعات الدوام.اجتياز امتحان القبول والمقابلة الشفوية.الطموح والتصميم في الحصول على وظيفة في مجال التكنولوجيا بعد انتهاء التدريب.تكاليف البرنامج:

تبلغ رسوم المقعد الواحد في البرنامج 5 آلاف دولار.تغطي الحكومة مبلغ 4500 دولار من الرسوم، ويتكفل المتدرب بدفع 500 دولار فقط.مواعيد هامّة:يُغلق باب التسجيل يوم الاثنين 15 شباط، 2021 ويبدأ التدريب للمرشحين المقبولين يوم الأحد 7 آذار 2021.

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