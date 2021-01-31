نابلس: نسبة التسجيل للانتخابات بالمحافظة بلغت 82% حتى الآن وهي الأعلى

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير دائرة الانتخابات المركزية في محافظة نابلس، محمود المسيمي: إن نسبة التسجيل للانتخابات في المحافظة منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل بلغت 82% حتى الآن، وهي من أعلى نسب محافظات الوطن.



وأضاف خلال ورشة عمل حول الانتخابات أقيمت في مقر المحافظة، أن ثمانية مراكز للانتخابات ستفتح أبوابها في المحافظة في العاشر من شهر شباط/ فبراير، لتكون مكاتب استعلامات حول كل ما يتعلق بالانتخابات.



وتابع المسيمي: بانه سيتم فتح سجل الناخبين لمن يريد إضافة إسمه في سجل الناخبين من العاشر من شهر شباط وحتى السادس عشر من الشهر نفسه، على أن يكون الترشح ضمن قائمة تحوي على أقل تقدير 16 مرشحاً و132 على أكثر تقدير، وهو عدد أعضاء المجلس التشريعي الذين سيتم انتخابهم.



وقال: إن القائمة يمكن أن تضم مرشحين عدة، من محافظات مختلفة أو من ذات المحافظة، ولن يتمكن عضو مستقل واحد من الترشح للانتخابات كما في السنوات الماضية، مبينا أنه تم استحداث محكمة قضايا الانتخابات التي ستكون متخصصة بمعالجة كل ما يتعلق بقضايا الانتخابات.



وأردف أن لجنة الانتخابات المركزية باشرت بتنظيم ورش عمل وندوات لحث المواطنين على التسجيل ومن ثم ممارسة حقهم في الاقتراع.



بدوره، أكد محافظ نابلس، إبراهيم رمضان أهمية هذا اللقاء لتعميق فهم المواطنين والمؤسسات لقوانين وإجراءات الانتخابات، وشدد على استعداده لتقديم كل الدعم الممكن لتسهيل سير العملية الانتخابية في المحافظة.



وجرى، خلال الورشة التي حضرها رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة وعدد من ممثلي المؤسسات والدوائر المختلفة، مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات، وكيفية عمل محكمة الانتخابات، وسير الانتخابات في ظل جائحة (كورونا)، من حيث الالتزام بسبل الأمان والوقاية.