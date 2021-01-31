شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل 13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة

فلسطين تسجل 13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تسجيل 13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة من فيروس (كورونا) في عدة مناطق بالضفة، ليرتفع عدد الإصابات بهذه الطفرة إلى 41 إصابة.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد، بأن الإصابات الجديدة المكتشفة توزعت في : محافظة رام الله والبيرة (3)، ضواحي القدس (5)، بيت لحم (4)، الخليل (1).

وأوضحت أن الأعراض الظاهرة على المصابين بالطفرة البريطانية هي الأعراض ذاتها تقريبا على بقية المصابين بالفيروس، مشددة على أن الطواقم الطبية تتابع حالتهم عن كثب.

ولفتت إلى أن هناك عينات أخرى مشكوك فيها ما زالت قيد الفحص في مختبرات الجامعة العربية الأمريكية بضاحية الريحان شمال رام الله، والتي تضم فريقا بحثيا من الجامعة ومن وزارة الصحة.

وأشارت الكيلة إلى أن مصدر عدوى الطفرة البريطانية غير محدد حتى الآن، فيما ستعمل طواقم الطب الوقائي على تتبع ذلك.

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