النائب العام يبحث التعاون المشترك مع وزير النقل والمواصلات

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رام الله - دنيا الوطن

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع وزير النقل والمواصلات أ.عاصم سالم آليات التعاون المشترك ما بين النيابة العامة ووزارة النقل والمواصلات، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية والأنشطة المستقبلية ذات العلاقة بين الطرفين جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأحد في مكتب النائب العام في رام الله، بحضور مدير عام سلطة الترخيص الأستاذ يحيى عكوبة.



وقد ناقش الطرفان جملة من القضايا التي من شأنها تعزيز العلاقات بين الطرفين، في الأمور القانونية والفنية لتحسين المنظومة المرورية في فلسطين ولتذليل العقبات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، بما يضمن إجراءات وقائية فاعلة ورادعة تحافظ على سلامة كافة مستخدمي الطريق.



من جانبه، أبدى النائب العام ترحيبه بالتعاون بين الطرفين، بما يخدم المجتمع الفلسطيني واحتياجات المواطنين، مؤكدا استعداد النيابة العامة للتعاون مع وزارة النقل والمواصلات بكافة الأوجه الممكنة لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة بتحقيق السلامة المرورية للسائقين وعابري الطريق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم المرورية وملاحقتهم قانونياً.



فيما أكد معالي الوزير على ضرورة تظافر الجهود المشتركة للخروج بعمل جماعي في هذا الإطار لترسيخ مبادئ الثقافة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.















مع الاحترام



صلاح ابوزهيرة /مدير دائرة الاعلام

مكتب النائب العام

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