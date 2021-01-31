قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

حملة انتخابية لحماس عام 2006

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رام الله - دنيا الوطن

حث القيادي في حركة (حماس)، عبد الرحمن زيدان، المواطنين على وجوب تحديث بياناتهم في السجل الانتخابي.



وأكد في تصريحات نقلتها وكالة (حرية نيوز)، على أن تقييد البيانات في السجل الانتخابي، هو حق لك كمواطن، بل هو واجب.



وقال: "كما أن من حقك التصويت أو المقاطعة إذا لم تكن متمتعاً بحرية الاختيار"، مشدداً بقوله: "لا تضيع فرصتك لأن صوتك يصنع التغيير".



وكان القيادي في حركة (حماس) بالضفة الغربية، خالد الحاج، وجه نداءً إلى المواطنين كافة، وتحديداً الأسرى المحررين، أو من عاش في السجون، لضرورة الإسراع بالتسجيل للانتخابات.



وحذر من أن عدم التسجيل، سيحرم المواطن فرصة المشاركة بأي شكل، حتى لو غير رأيه، قائلاً: "عند لحظة الانتخابات، يكون لكل مقام مقال"، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وشدد على أهمية تحديث البيانات في السجل الانتخابي فوراً لكل أبناء (حماس)، ومن هم تحت مسؤولياتهم، داعياً إلى ضرورة التأكد من وجود أسمائهم، وأسماء أفراد أسرتهم بحال تم التسجيل.



كما دعا الحاج إلى عدم التردد في هذه الخطوة، وعدم تحريض أي مواطن خلاف ذلك.