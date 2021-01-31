بدءاً من يناير الحالي.. منحة قطرية لغزة بقيمة 360 مليون دولار على مدى عام





وتستخدم المنحة لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في القطاع.





من جهتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه في خضم التقارير عن المنحة القطرية لقطاع غزة، أقلعت طائرة إسرائيلية من نوع (T7-CPX) صباح اليوم من تل أبيب، متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

رام الله - دنيا الوطنوجه أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بتخصيص منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، تصرف على مدى عام كامل، ابتداء من كانون الثاني/ يناير2021.وتأتي هذه المنحة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية، في إطار مواصلة دولة قطر، دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة.