"الزراعة" بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة





وشدد البسيوني، على أن قضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة لم يتم البدء فيها، معرباً عن أمله بأن يكون خلال المرحلة المقبلة، دفع مشاريع باتجاه دفع مستحقات المزارعين.



وقال المتحدث باسم الوزارة: إن مصطلح التعويض بشكل قانوني، يعتمد على أن المتسبب بالضرر، هو من يقوم بالتعويض والاحتلال، هو الملزم بالتعويض.



وأضاف: بأن مزارعي مربي الدواجن، هم أحد القطاعات التي تتعرض بشكل دائم وممنهج للتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدار الحروب الثلاثة الماضية، إلى جانب الاعتداءات المستمرة.



وقال البسيوني: إن 300 مليون دولار إجمالي أضرار القطاع الزراعي، يوازيها أيضا أكثر من 300 مليون دولار أخرى للقطاع النباتي.

وأشار في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، إلى أن هناك مشاريع نجحت فيها الوزارة خلال السنوات الماضية، لإعادة تأهيل جزء كبير من المزارع التي تم تدميرها.