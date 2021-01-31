شؤون فلسطينية

"الخارجية": أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

"الخارجية": أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك
الرئيس عباس والعاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالمواقف الأخوية الصادقة، التي أعاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التأكيد عليها، وهي مواقف ثابتة، تأتي في ظل منعطف مهم وتحديات ماثلة أمام القضية الفلسطينية والمنطقة.

وقالت "الخارجية" في بيان صحفي اليوم الأحد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن العاهل الأردني، طرح في الأيام الأخيرة رؤية شاملة، تشكل مفتاح الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، تلتقي تماماً مع رؤية الرئيس محمود عباس، التي طرحها في كلمته أمام مجلس الأمن، عندما دعا إلى مؤتمر دولي للسلام، بما يشكل رافعة وقاعدة انطلاق مشتركة لأية جهود تبذل لتحقيق السلام، وتحدد في ذات الوقت شكل وطبيعة التحرك وآلية الحل.

وأضافت: أن أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية في العمل العربي المشترك وفي التحركين العربي والإسلامي على المستويات الإقليمية والدولية، وتكتسي أهمية بالغة خاصة في ظل مباشرة الإدارة الأميركية الجديدة أعمالها بما يحقق الدعم والإسناد الكاملين لموقف القيادة الفلسطينية في سعيها المتواصل لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس رؤية حل الدولتين.

وكان العاهل الأردني، أكد وقوف المملكة بكل طاقاتها وإمكانياتها إلى جانب شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، مشددا على التنسيق المستمر مع الرئيس محمود عباس.

ووضع ملك الأردن خارطة طريق أمام كل من يتطلع لتحقيق السلام، وفقاً للقانون الدولي والمرجعيات المعتمدة، ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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