"التنمية" تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية





ومثّل دولة فلسطين، الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية، أنور حمام ، والمستشارة من مندوبية دولة فلسطين لدى الجامعة العربية جمانة الغول، وينظر الاجتماع لموضوعات بغاية الأهمية على المستوى الاجتماعي العربي، حيث تم عرض تقرير الامين العام والذي يتضمن متابعة تنفذ قرارات الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاطات الأمانة العامة فيما بين الدورتي 106 و 107، إضافة إلى الجوانب الاجتماعية من الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربي على مستوى القمة، وكذلك ينظر الاجتماع بمشروع استراتيجية عربية لحماية المرأة في القطاع غير المنظم، وتمويل الأنشطة المدرة للدخل لصالح النساء، والتعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية.



وقال حمام: إن هذا الاجتماع، يأتي في ظرف عربي صعب لما تركته جائحة (كورونا) من تداعيات على كل مناحي الحياة وخصوصاً الاجتماعية والاقتصادية والصحية.



وأكد أن الاجتماع سينظر في موضوع إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وسيكون إنشاء المركز من ضمن الموضوعات المرفوعة للقمة العربية 31 المقبلة.



ومن جهتها، قال الغول: إن فلسطين حاضرة وبفاعلية في كل الاجتماعات، التي تتم على المستوى العربي، وإن مندوبية فلسطين خلال جائحة (كورونا) ضاعفت من جهودها من أجل توفير كل الدعم اللازم لنجاح الاجتماعات، وتمثل دولة فلسطين، مؤكدة أن الاجتماع اليوم، هو تمهيد للاجتماع الذي سيعقد بعد يومين على مستوى كبار المسؤولين، ويليه الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.









رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين، في أعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية في دورته 107، الذي عقد اليوم الأحد، عبر تقنية (ميكروسفت تيم).