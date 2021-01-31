للحد من تفشي (كورونا).. محافظ طولكرم يترأس الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ترأس محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، في المحافظة، الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة، والجهات المختصة ذات العلاقة.



وأكد أبو بكر على الاستمرار بالإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة العامة؛ للحد من تفشي هذا الوباء ومواجهته، مشدداً على أهمية الوعي المجتمعي وثقافة المواطن بالتعامل لمواجهة فيروس (كورونا)، وتحديداً في ظل الحديث عن فيروس الطفرة البريطانية المتحور، والذي يتطلب منا جميعاً الحرص على إتباع جميع شروط السلامة للحفاظ على صحة المواطنين، ومنع انتشاره.



ووجه المحافظ أبو بكر، التحية للطواقم الطبية والمؤسسة الأمنية، ولجنة الطوارئ والبلديات والمجالس المحلية، والمجتمع المحلي، ولكل الشركاء على ما يقومون به من دور وجهد وعمل بالحد من الوباء، مثمناً تعاون المواطن من خلال الوعي، وكيفية التصرف والتعامل، للخروج من هذه الأزمة، وكسر السلسلة الوبائية.



هذا وتخلل الاجتماع، تقديم شرح عن الحالة الصحية والوبائية على مستوى محافظة طولكرم، والحالات النشطة وحالات التعافي والإصابات، والمصابين في المشافي.



وخرج عن الاجتماع مجموعة من التوصيات، والتي سيتم متابعتها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.