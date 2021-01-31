سلفيت: مستوطنون ينصبون "كرفانا" في خلة حسان غرب بديا

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رام الله - دنيا الوطن

نصب مستوطنون، اليوم الأحد، كرفانا متنقلا في "خلة حسان" غرب بلدة بديا، غرب سلفيت.



وأفاد شهود عيان، بأن ثلاث مركبات للمستوطنين نقلت "الكرفان"، وصولاً لأراضي الخلة، عند الثالثة والنصف فجرا.



الجدير بالذكر أن خلة حسان (4000 دونم)، مهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين بهدف التوسع الاستيطاني وإنشاء مستوطنة جديدة تربط بين خمس مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وتعود بدايات محاولات الاستيلاء عليها إلى عام 1983.



ولا تزال هناك عدد من القضايا تتعلق بـ 200 دونم من أصل 1100 في المحاكم، حاولت شركات وسماسرة تزويرها وتسريبها لصالح الاستيطان، فيما نجحت المساعي القانونية باسترداد أكثر من 900 دونم عبر سنوات طويلة من المواجهة القانونية في محاكم الاحتلال.