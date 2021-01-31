مستوطنون يزرعون أشجاراً بأراضٍ شمال غرب الخليل بهدف الاستيلاء عليها

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

زرع مستوطنون، اليوم الأحد، أشجاراً في أراضي بلدتي إذنا وترقوميا، شمال غرب الخليل، بهدف الاستيلاء عليها.



وقال رئيس بلدية ترقوميا، عبد المنعم فطافطة: إن مجموعة من مستوطني (تيلم وادورة9 المقامتين على أراضي المواطنين، شرعوا بزراعة أشجار زيتون وأشجار حرجية في منطقة شعب المصري وخلة عامر من أراضي البلدتين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف فطافطة، أن الاحتلال، ومنذ فترة، يمنع أصحاب تلك الأراضي من الوصول إليها، مقدراً مساحة الأراضي المستهدفة بآلاف الدونمات، يسعى الاحتلال للاستيلاء عليها، لصالح التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات ببعضها.