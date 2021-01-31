شؤون فلسطينية

فلسطين تُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

فلسطين تُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت فلسطين، اليوم الأحد، تسجيل أرقام منخفضة بعدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 403 إصابات جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

كما قالت وزيرة الصحة، مي كيلة، إنه تم تسجيل حالتي وفاة، و410 حالات تعافٍ، بالضفة وغزة، في نفس الفترة الزمنية.

وأعلنت الكيلة، بأن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية، في رام الله والبيرة 1، قلقيلية 1".

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 403 إصابات، سجلت على النحو التالي: طوباس (21)، طولكرم (24)، نابلس (46)، رام الله والبيرة (94)، بيت لحم (30)، سلفيت (8)، الخليل (25)، ضواحي القدس (9)، أريحا والأغوار (5)، جنين (13)، قلقيلية (3)، وفي قطاع غزة (125).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طوباس (9)، طولكرم (14)، نابلس (21)، رام الله والبيرة (44)، بيت لحم (0)، سلفيت (18)، الخليل (29)، ضواحي القدس (0)، أريحا والأغوار (0)، جنين (21)، قلقيلية (19)، وفي قطاع غزة (235).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

بدءاً من يناير الحالي.. منحة قطرية لغزة بقيمة 360 مليون دولار على مدى عام

بدءاً من يناير الحالي.. منحة قطرية لغزة بقيمة 360 مليون دولار على مدى عام

&#34;الزراعة&#34; بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة

"الزراعة" بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة

&#34;الخارجية&#34;: أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

"الخارجية": أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

&#34;التنمية&#34; تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية

"التنمية" تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية

للحد من تفشي (كورونا).. محافظ طولكرم يترأس الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ

للحد من تفشي (كورونا).. محافظ طولكرم يترأس الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ

مستوطنون يزرعون أشجاراً بأراضٍ شمال غرب الخليل بهدف الاستيلاء عليها

مستوطنون يزرعون أشجاراً بأراضٍ شمال غرب الخليل بهدف الاستيلاء عليها

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

&#34;الزراعة&#34; بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة

"الزراعة" بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة

&#34;الخارجية&#34;: أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

"الخارجية": أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

&#34;التنمية&#34; تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية

"التنمية" تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية

للحد من تفشي (كورونا).. محافظ طولكرم يترأس الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ

للحد من تفشي (كورونا).. محافظ طولكرم يترأس الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ

مستوطنون يزرعون أشجاراً بأراضٍ شمال غرب الخليل بهدف الاستيلاء عليها

مستوطنون يزرعون أشجاراً بأراضٍ شمال غرب الخليل بهدف الاستيلاء عليها

فلسطين تُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

فلسطين تُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

منوعات

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

يسرا لأصدقائها &#34;ممنوع الزيارات&#34;.. هل قامت بطرد أحد ؟

يسرا لأصدقائها "ممنوع الزيارات".. هل قامت بطرد أحد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب &#34;موسى مشتاقلك&#34;

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب "موسى مشتاقلك"

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

شاهد: ميريهان حسين &#34;أنا أجمل من ياسمين صبري&#34; والجمهور يرد

شاهد: ميريهان حسين "أنا أجمل من ياسمين صبري" والجمهور يرد

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

شاهد: ماجد الكدواني &#34; عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة&#34;

شاهد: ماجد الكدواني " عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة"

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

عربي

سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة

توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة