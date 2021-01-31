فلسطين تُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

واصلت فلسطين، اليوم الأحد، تسجيل أرقام منخفضة بعدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 403 إصابات جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



كما قالت وزيرة الصحة، مي كيلة، إنه تم تسجيل حالتي وفاة، و410 حالات تعافٍ، بالضفة وغزة، في نفس الفترة الزمنية.



وأعلنت الكيلة، بأن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية، في رام الله والبيرة 1، قلقيلية 1".



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 403 إصابات، سجلت على النحو التالي: طوباس (21)، طولكرم (24)، نابلس (46)، رام الله والبيرة (94)، بيت لحم (30)، سلفيت (8)، الخليل (25)، ضواحي القدس (9)، أريحا والأغوار (5)، جنين (13)، قلقيلية (3)، وفي قطاع غزة (125).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طوباس (9)، طولكرم (14)، نابلس (21)، رام الله والبيرة (44)، بيت لحم (0)، سلفيت (18)، الخليل (29)، ضواحي القدس (0)، أريحا والأغوار (0)، جنين (21)، قلقيلية (19)، وفي قطاع غزة (235).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن