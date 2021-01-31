شؤون فلسطينية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة، اليوم الأحد، القبض على مطلوبين فارين من وجه العدالة، فيما ضبطت مركبات غير قانونية في سلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط المستمر والمتابعة الحثيثة في كافة أنحاء المحافظة من قبل الشرطة، وبهدف تنفيذ المذكرات القضائية، والقضاء على كافة الظواهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، قامت الشرطة بضبط مركبة غير قانونية، و قبضت على 17 مطلوباً صادراً بحقهم 164 مذكرة قضائية.

وأكدت، أنه تم التحفظ على المطلوبين، وإحالتهم لجهات الاختصاص، لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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