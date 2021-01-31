سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط المستمر والمتابعة الحثيثة في كافة أنحاء المحافظة من قبل الشرطة، وبهدف تنفيذ المذكرات القضائية، والقضاء على كافة الظواهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، قامت الشرطة بضبط مركبة غير قانونية، و قبضت على 17 مطلوباً صادراً بحقهم 164 مذكرة قضائية.



وأكدت، أنه تم التحفظ على المطلوبين، وإحالتهم لجهات الاختصاص، لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم الأحد، القبض على مطلوبين فارين من وجه العدالة، فيما ضبطت مركبات غير قانونية في سلفيت.