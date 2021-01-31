شؤون فلسطينية

(كان): إسرائيل ستنقل إلى السلطة الفلسطينية 5000 جرعة من لقاح (كورونا)

(كان): إسرائيل ستنقل إلى السلطة الفلسطينية 5000 جرعة من لقاح (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، نقلاً عن مكتب وزير الجيش، بيني غانتس، بأن تل أبيب، ستنقل إلى السلطة الفلسطينية 5000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).

وأضافت القناة، بأن هذه الجرعات، ستكون لتطعيم الطواقم الطبية، فيما لم يشر مكتب غانتس، إلى موعد القيام بذلك.

وكانت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، قالت: إننا لسنا قلقين على عدد الحالات المصابة، بقدر ما نحن حريصون على إحضار المطعوم، والذي سنحصل عليه قريباً، للوصول الى بر الأمان مع أبناء شعبنا، من أجل مكافحة الفيروس.

وشددت على أن هناك بوادر إيجابية، لوصول اللقاح قريباً، وعملنا كافة التدابير اللازمة لتدريب الممرضين والممرضات وتحضير المراكز، كل ذلك واضح بالنسبة لنا، وكل ذلك مهم جداً، وهذا التحضير يحتاج إلى وقت، وكافة الأطقم الصحية على أهبة الاستعداد.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

بدءاً من يناير الحالي.. منحة قطرية لغزة بقيمة 360 مليون دولار على مدى عام

بدءاً من يناير الحالي.. منحة قطرية لغزة بقيمة 360 مليون دولار على مدى عام

&#34;الزراعة&#34; بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة

"الزراعة" بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة

&#34;الخارجية&#34;: أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

"الخارجية": أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

&#34;التنمية&#34; تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية

"التنمية" تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية

للحد من تفشي (كورونا).. محافظ طولكرم يترأس الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ

للحد من تفشي (كورونا).. محافظ طولكرم يترأس الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ

مستوطنون يزرعون أشجاراً بأراضٍ شمال غرب الخليل بهدف الاستيلاء عليها

مستوطنون يزرعون أشجاراً بأراضٍ شمال غرب الخليل بهدف الاستيلاء عليها

فلسطين تُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

فلسطين تُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

قيادي بـ (حماس): تقييد البيانات في السجل الانتخابي حق وواجب

&#34;الزراعة&#34; بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة

"الزراعة" بغزة: لم يتم البدء بقضية دفع تعويضات أضرار المزارعين حتى اللحظة

&#34;الخارجية&#34;: أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

"الخارجية": أقوال ملك الأردن ومواقفه الراسخة تشكل حجر الزاوية بالعمل العربي المشترك

&#34;التنمية&#34; تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية

"التنمية" تشارك بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي في الجامعة العربية

للحد من تفشي (كورونا).. محافظ طولكرم يترأس الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ

للحد من تفشي (كورونا).. محافظ طولكرم يترأس الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ

مستوطنون يزرعون أشجاراً بأراضٍ شمال غرب الخليل بهدف الاستيلاء عليها

مستوطنون يزرعون أشجاراً بأراضٍ شمال غرب الخليل بهدف الاستيلاء عليها

فلسطين تُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

فلسطين تُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

منوعات

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

يسرا لأصدقائها &#34;ممنوع الزيارات&#34;.. هل قامت بطرد أحد ؟

يسرا لأصدقائها "ممنوع الزيارات".. هل قامت بطرد أحد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب &#34;موسى مشتاقلك&#34;

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب "موسى مشتاقلك"

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

شاهد: ميريهان حسين &#34;أنا أجمل من ياسمين صبري&#34; والجمهور يرد

شاهد: ميريهان حسين "أنا أجمل من ياسمين صبري" والجمهور يرد

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

شاهد: ماجد الكدواني &#34; عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة&#34;

شاهد: ماجد الكدواني " عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة"

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

عربي

سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة

توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة