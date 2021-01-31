(كان): إسرائيل ستنقل إلى السلطة الفلسطينية 5000 جرعة من لقاح (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، نقلاً عن مكتب وزير الجيش، بيني غانتس، بأن تل أبيب، ستنقل إلى السلطة الفلسطينية 5000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).



وأضافت القناة، بأن هذه الجرعات، ستكون لتطعيم الطواقم الطبية، فيما لم يشر مكتب غانتس، إلى موعد القيام بذلك.



وكانت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، قالت: إننا لسنا قلقين على عدد الحالات المصابة، بقدر ما نحن حريصون على إحضار المطعوم، والذي سنحصل عليه قريباً، للوصول الى بر الأمان مع أبناء شعبنا، من أجل مكافحة الفيروس.



وشددت على أن هناك بوادر إيجابية، لوصول اللقاح قريباً، وعملنا كافة التدابير اللازمة لتدريب الممرضين والممرضات وتحضير المراكز، كل ذلك واضح بالنسبة لنا، وكل ذلك مهم جداً، وهذا التحضير يحتاج إلى وقت، وكافة الأطقم الصحية على أهبة الاستعداد.