نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبيّن للعدالة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناءً على متابعة من فرع الشرطة القضائية، ومركز شرطة شمال غرب نابلس، قبضت الشرطة على مطلوب للعدالة صادر بحقه ثلاثة أوامر حبس لعدم دفع الدين، بلغت قيمتها 480 ألف شيكل في أحد أحياء المدينة، والقبض على مطلوب آخر في إحدى قرى شمال غرب نابلس، صادر بحقه 22 أمر حبس لعدم دفع الدين بلغت قيمتها 190 ألف شيكل.





وأكدت الشرطة، أنها قامت بتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبيّن أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم، على مطلوبيّن للعدالة، صادر بحقهما 25 مذكرة قضائية، لعدم دفع الدين بأكثر من 670 ألف شيكل بنابلس.