المناطق التنظيمية بنابلس: جاهزون للانخراط بتنفيذ برامج قيادة الحركة في المحافظة

رام الله - دنيا الوطنعقد أمناء سر المناطق التنظيمية، والكادر التنظيمي في محافظة نابلس، أمس السبت، اجتماعاً في مقر إقليم نابلس، بحضور محمد حمدان، أمين سر الحركة في نابلس، وأعضاء لجنة الإقليم.وأكد أمناء سر المناطق التنظيمية، والكادر التنظيمي دعمهم المطلق لمخرجات مؤتمر إقليم نابلس الرابع، كإقليم موحد يضم جميع محافظة نابلس، وعلى إسنادهم للإخوة أمين سر الإقليم وأعضاء لجنة الإقليم كافة، وعلى جهوزيتهم التامة للانخراط في تنفيذ برامج الحركة في المحافظة.وأكد حمدان على أن حركة فتح، ووحدة أبنائها بمثابة صمام الأمان للوحدة الوطنية والحامية للمشرع الوطني، لا سيما أن المرحلة القادمة، تتطلب تكثيفاً لتوحيد الجهود، مع ضرورة تحديث السجل الانتخابي، استعداداً للانتخابات التشريعية.