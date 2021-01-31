شاهد: وقفة في غزة تضامناً مع الأسير محمد الحلبي





يأتي ذلك، تزامنًا مع موعد انعقاد جلسة محاكمته رقم (155) أمام إحدى المحاكم الإسرائيلية.



وشارك العشرات في هذه الوقفة، التي استمرت لنصف ساعة، أمام منزله في حي الكرامة، شمال قطاع غزة، طالبوا خلالها بالافراج الفوري عن الأسير الحلبي.



















رام الله - دنيا الوطننظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية، ومفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة (فتح)، وقفة تضامنية إسنادية، مع صاحب أطول عدد جلسات محاكمة بالتاريخ الأسير محمد الحلبي.