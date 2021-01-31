"لا يقوى على السير".. الأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا) بوضع صعب

أكد رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، بأن الأسير خالد غيظان، المصاب بفيروس (كورونا) وضعه صعب، حيث إنه لا يقوى على السير.





وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن إدارة السجون، أزالت جهاز التنفس عنه، لكنه يحتاج إلى الرعاية الطبية.



وقال فارس: إن الأسير غيظان، كان قد نقل إلى مشفى (سوروكا) الإسرائيلي، بعد إصابته بالفيروس، إلا أنه تم إرجاعه إلى سجن (ريمون) الاحتلالي، رغم صعوبة وضعه، وهو بحاجه للرعاية الطبية.



وأوضح فارس، بأن الأسرى في سجن (ريمون) قد يتخذون خطوات نضالية، احتجاجاً على ممارسات إدارة السجن بحق الأسرى، وآلية التعامل مع الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) وعدم الاهتمام بعلاجهم.

رام الله - دنيا الوطن