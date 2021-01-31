صالح رأفت يُطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار لجرائم الاحتلال المتواصلة

صورة الشاب الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه في غوش عتصيون

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال ومستوطنيه، بحق شعبنا، وآخرها جريمة إطلاق النار على شاب على مفترق (غوش عتصيون)، ما أدى إلى استشهاده.



كما طالب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالاستنكار والإدانة لهذه الجرائم، مضيفاً أن هذه الجريمة الجديدة، تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا.



وقال رأفت: إن حكومة الاحتلال، وعلى رأسها نتنياهو، تواصل مخططاتها الاستيطانية، عبر إقامة المزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل والمؤسسات سواء في القدس أو المحافظات الأخرى، لاسيما في الأغوار.



وأكد بأن مواجهة كل ذلك، يتم من خلال تفعيل المقاومة الشعبية بكل أشكالها، بالإضافة إلى التحرك عبر المؤسسات الدولية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، بالتزامن مع استمرار المتابعة مع الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال التي تشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية.