شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تقبض على شخص يشتبه بحوزته 178 قطعة أثرية

جنين: الشرطة تقبض على شخص يشتبه بحوزته 178 قطعة أثرية
قطع أثرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على معلومات، وردت لفرع شرطة السياحة والآثار بشرطة المحافظة، حول وجود شخص من سكان خارج المحافظة، بحوزته قطع أثرية وهو متواجد في مدينة جنين.

ووفق تصريح للشرطة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بالبحث والتحري، وجمع المعلومات ورصد حركة  المشتبه به، توجهت قوة من فرع شرطة السياحة والآثار إلى مكان تواجده، وقبضت عليه، وضبط بحوزته 178 قطعة يشتبه أنها أثرية.

وبعرض المضبوطات على مكتب وزارة السياحة والآثار بجنين، تبين بأن جميعها أثرية، وكانت بأشكال وأحجام مختلفة.

وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المشتبه به، والتحرز على المضبوطات؛ لحين إحالته إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

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