الصين: سبعة لقاحات مضادة لـ (كوفيد-19) تدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دخلت سبعة لقاحات صينية مضادة لـ (كوفيد-19)، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وفقا لما ذكر وو يان بين، مدير عام علوم وتكنولوجيا التنمية الاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.



وخلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا حول أمراض الدم، قال وو: إن الصين لديها حاليا 16 لقاحاً مضاداً لـ (كوفيد-19) طورته بشكل ذاتي.



وفي الشهر الماضي حصل أول لقاح معطل طورته شركة معهد بكين المحدودة للمنتجات البيولوجية التابعة للمجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية المنضوية تحت سينوفارم، على موافقة سوقية مشروطة من الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية.



وتشير النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية إلى فعالية بنسبة 79.34 بالمئة ضد (كوفيد-19).