طولكرم: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة، بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية، ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، فقد تمكنت الشرطة من القبض على 30 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 290 مذكرة قضائية، وضبطت 12 مركبة غير قانونية.



وأكدت الشرطة، التحفظ على المطلوبين، تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص؛ لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.





رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم الأحد، على مطلوبين للعدالة، وضبطت مركبات غير قانونية في طولكرم.