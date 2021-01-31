شؤون فلسطينية

"الأوقاف" والصليب الأحمر توقعان اتفاقية لتدريب موظفي الوزارة

"الأوقاف" والصليب الأحمر توقعان اتفاقية لتدريب موظفي الوزارة
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، اتفاقية لتدريب الأئمة والخطباء "لإنشاء نموذج تدريب إلكتروني، حول الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي الإنساني"، وذلك في مقر الوزارة. 

ووقع الاتفاقية عن الوزارة، الوكيل حسام أبو الرب، وعن الصليب الأحمر، اناستازيا اسيوك، بحضور الوكلاء المساعدين والمدراء العامين، وبلال الشريف، مسؤول إعلامي للصليب الأحمر، لجنوب الضفة الغربية.

ورحب أبو الرب، بوفد الصليب الأحمر، مثمناً التعاون فيما بينهما، وقدم شرحاً عن طبيعة عمل وزارة الأوقاف ورسالتها رسالة الدين الحنيف، مبيناً أن الإسلام دين الرحمة والعدالة والحرية، وخصت الشريعة الإسلامية العديد من الأبواب لما فيه صالح الإنسانية والبشرية، وخاصة وقت الحروب، وكيفية تعامل الإسلام بحل النزاعات، وتجنب الويلات.

وقدمت اسيوك، نبذة عن طبيعة عمل الصليب الأحمر الدولي، ومهمته في حماية الضحايا في النزاع المسلح، وحالات العنف الأخرى، معربة عن امتنانها للتعاون المشترك مع الوزارة، وكل ما من شأنه خدمة السلم والاستقرار.

ونصت الاتفاقية على طبيعة التدريب الإلكتروني، الذي سيجري بالمرحلة الأولى للائمة والخطباء، وفي مرحلته الثانية لجميع العاملين، وسيتم تحديد الموقع الإلكتروني للوزارة للسماح بإدماج النموذج الإلكتروني فيه، بحيث يتمكن المتدربون من تسجيل الدخول والتدريب في الأوقات المناسبة لهم، وستتناول الدورات حماية المهام الطبية، والجثامين، والوصمة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني.

وستكون دائرة التدريب بالوزارة، المسؤولة عن المتابعة والتنسيق بين المتدربين ومديرياتهم الميدانية، واللجنة الدولية للصليب  الأحمر، وتم الاتفاق على اختيار أئمة نابلس، الذين حضروا ورشة سابقة لتلقي هذا التدريب.

أخبار ذات صلة

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبيّن للعدالة

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبيّن للعدالة

المناطق التنظيمية بنابلس: جاهزون للانخراط بتنفيذ برامج قيادة الحركة في المحافظة

المناطق التنظيمية بنابلس: جاهزون للانخراط بتنفيذ برامج قيادة الحركة في المحافظة

شاهد: وقفة في غزة تضامناً مع الأسير محمد الحلبي

شاهد: وقفة في غزة تضامناً مع الأسير محمد الحلبي

&#34;لا يقوى على السير&#34;.. الأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا) بوضع صعب

"لا يقوى على السير".. الأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا) بوضع صعب

صالح رأفت يُطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار لجرائم الاحتلال المتواصلة

صالح رأفت يُطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار لجرائم الاحتلال المتواصلة

جنين: الشرطة تقبض على شخص يشتبه بحوزته 178 قطعة أثرية

جنين: الشرطة تقبض على شخص يشتبه بحوزته 178 قطعة أثرية

وكيل &#34;التنمية&#34;: نسعى لتعزيز دور الشباب وانخراطهم بعجلة التنمية

وكيل "التنمية": نسعى لتعزيز دور الشباب وانخراطهم بعجلة التنمية

طولكرم: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

طولكرم: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبيّن للعدالة

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبيّن للعدالة

المناطق التنظيمية بنابلس: جاهزون للانخراط بتنفيذ برامج قيادة الحركة في المحافظة

المناطق التنظيمية بنابلس: جاهزون للانخراط بتنفيذ برامج قيادة الحركة في المحافظة

شاهد: وقفة في غزة تضامناً مع الأسير محمد الحلبي

شاهد: وقفة في غزة تضامناً مع الأسير محمد الحلبي

&#34;لا يقوى على السير&#34;.. الأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا) بوضع صعب

"لا يقوى على السير".. الأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا) بوضع صعب

صالح رأفت يُطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار لجرائم الاحتلال المتواصلة

صالح رأفت يُطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار لجرائم الاحتلال المتواصلة

جنين: الشرطة تقبض على شخص يشتبه بحوزته 178 قطعة أثرية

جنين: الشرطة تقبض على شخص يشتبه بحوزته 178 قطعة أثرية

وكيل &#34;التنمية&#34;: نسعى لتعزيز دور الشباب وانخراطهم بعجلة التنمية

وكيل "التنمية": نسعى لتعزيز دور الشباب وانخراطهم بعجلة التنمية

طولكرم: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

طولكرم: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

منوعات

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

يسرا لأصدقائها &#34;ممنوع الزيارات&#34;.. هل قامت بطرد أحد ؟

يسرا لأصدقائها "ممنوع الزيارات".. هل قامت بطرد أحد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب &#34;موسى مشتاقلك&#34;

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب "موسى مشتاقلك"

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

شاهد: ميريهان حسين &#34;أنا أجمل من ياسمين صبري&#34; والجمهور يرد

شاهد: ميريهان حسين "أنا أجمل من ياسمين صبري" والجمهور يرد

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

شاهد: ماجد الكدواني &#34; عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة&#34;

شاهد: ماجد الكدواني " عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة"

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

عربي

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة

توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية