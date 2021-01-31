الجاغوب: حكمة قيادة فتح أنتجت قرارات واضحة فيها احترام الحركة بجميع أجيالها





وأضاف في تصريح عبر حسابه على (فيسبوك): بأن القرارات تعبر عن تقديرهم للقيادات الحالية، وقدرتها على إدارة التغيير الإيجابي داخل حركة فتح من خلال تكليفها بإدارة الانتخابات التشريعية، والتفرغ لشؤون الحركة واستنهاضها، ومن جهة أخرى الثقة بالكوادر الحركية من الأجيال الشابة، وغيرها، بقدرتها على إدارة دفة التشريع والرقابة والمحاسبة من خلال إعطائها الفرصة الكاملة دون عوائق بالتقدم، واحتلال مراكز قيادية من خلال ترشحها على قائمة الحركة للمجلس التشريعي المقبل.



وقال الجاغوب: إن هذا هو الإيمان المطلق، بتدافع الأجيال، وإيجاد القيادات، التي تمتلك مرونة الحركة، توجهها قيادات تاريخية تمتلك الخبرة والتجربة والحكمة وتعطيها من خبرتها، وتحفظ بوصلتها بالاتجاه الصحيح.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح): إن حكمة قيادة الحركة "اللجنة المركزية والمجلس الثوري" أنتجت قرارات واضحة، فيها احترام لحركتهم فتح بجميع أجيالها.