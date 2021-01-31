شؤون فلسطينية

مشعشع: نتوقع إعلاناً أمريكياً باستئناف الدعم المالي لـ (أونروا) خلال أيام

مشعشع: نتوقع إعلاناً أمريكياً باستئناف الدعم المالي لـ (أونروا) خلال أيام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقع المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سامي مشعشع، بأن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام، عن عودة التبرع المالي رسمياً للوكالة، والتي كانت أكبر متبرع حتى عام 2017 بمبلغ 360 مليون دولار، أي ربع 
ميزانية الوكالة.

وأوضح في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، بأن عودة التبرع الأمريكي للوكالة، سيساعد الوكالة في حل الأزمة المالية إلى حد ما، إلا أنه لن يحل المشكلة بشكل نهائي.

وأضاف: بأن انقطاع هذا التبرع في عهد ترامب، لم يؤثر على التبرعات التي قدمتها الدول المانحة كالعربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الآسيوية كاليابان.

ولفت مشعشع إلى أن العجز الإجمالي للوكالة 215 مليون دولار، مبيناً أنه تم إطلاق ميزانية لـ (أونروا) بقيمة مليار و300 مليون دولار، منها 800 مليون دولار للميزانية العادية، وهي ذات الميزانية للعام الماضي، وأن الخدمات التي تقدمها الوكالة ليست بالمستوى المطلوب.

وقال مشعشع: إنه سيتم إطلاق نداء استغاثة يتعلق بالاراضي الفلسطينية المحتلة، والآخر متعلق بسوريا بقيمة 550 مليون دولار، مؤكداً أن الدعم لهذا النداء العام الماضي، كان ضعيفاً وأثر على خدمات الوكالة.

وتابع مشعشع: بأن الأردن والسويد، تعملان على عقد لمؤتمر دولي كبير، يجري التحضير له منذ فترة مع الدول الصديقة، بهدف ترجمة الدعم السياسي لدعم مالي مستدام متعدد السنوات، لإعادة العافية لخدمات وكالة (أونروا).

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