جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر، وتكثيفه في أنحاء المحافظة، بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية، فقد قامت الشرطة بالقبض على 21 مطلوباً للعدالة، وضبطت خمس مركبات غير قانونية في مدينة جنين.



وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المطلوبين، لحين إحالتهم لجهات الاختصاص؛ لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم الأحد، القبض على مطلوبين للعدالة، وضبطت مركبات غير قانونية في مدينة جنين.