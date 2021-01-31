شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة، اليوم الأحد، القبض على مطلوبين للعدالة، وضبطت مركبات غير قانونية في مدينة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر، وتكثيفه في أنحاء المحافظة، بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية، فقد قامت الشرطة بالقبض على 21 مطلوباً للعدالة، وضبطت خمس مركبات غير قانونية في مدينة جنين.

وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المطلوبين، لحين إحالتهم لجهات الاختصاص؛ لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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