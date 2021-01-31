شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تصدر بياناً بالذكرى السنوية الرابعة لرحيل أمينها العام جميل شحادة

"العربية الفلسطينية" تصدر بياناً بالذكرى السنوية الرابعة لرحيل أمينها العام جميل شحادة
جميل شحادة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة العربية الفلسطينية بياناً في الذكرى السنوية الرابعة لرحيل القائد الوطني جميل شحادة.  

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

يصادف اليوم الذكرى السنوية الرابعة لرحيل القائد الوطني والقومي "جميل شحادة" الامين العام الراحل للجبهة العربية الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لنجدد العهد والقسم على مواصلة النضال حتى تحقيق الأهداف التي قضى من اجلها الشهداء وبذل القائد الراحل حياته من اجل تحقيقها، فلم يكن "ابو خالد" مناضلاً عادياً، بل مناضلاً تميز بالعديد من الصفات التي تجعل منه رمزاً وطنياً لشعبنا، فقد آمن بمنظمة التحرير الفلسطينية بيتاً لكل الفلسطينيين وجامعاً لكل الطاقات الوطنية، وكان احد أبنائها البررة وعضواً في لجنتها التنفيذية، جاب المنافي مدافعاً عن حقوق شعبنا، وعرفته كل ساحات النضال بقوته وبصلابته، وبإصراره، وبعطائه الذي لا ينضب، كان دائم العمل لا مجال عنده للراحة، يوصل الليل بالنهار، دائم الحضور والوجود، تتفتق ذهنيته بأمثل الحلول لأعقد المشكلات، واتسع صدره للجميع، لمن يختلفون معه أكثر ممن يتفقون، مما جعله رمزاً وحدويا يلتف حوله الجميع ويلتقي بحضوره الجميع.

يا جماهير شعبنا المناضل:

تأتي ذكرى رحيل القائد " جميل شحادة" أحد رموزنا الوطنية، في ظل مرحلة دقيقة تمر على شعبنا وقضيته، وتحديات صعبة شكلت واقعاً جديداً على منطقتنا والعالم وموجة تطبيع مع الاحتلال كانت بمثابة طعنة غادرة في خاطرة نضالنا الوطني وحقوقنا الثابتة، التي يستغلها الاحتلال ليواصل عدوانه وعدائه على شعبنا وأرضه وحقوقه وثوابته ومقدساته المسيحية والاسلامية، ويواصل حصاره الظالم على شعبنا في قطاع غزة ويبقي على الحواجز التي تقطع أوصال مدننا وقرانا في الضفة الغربية وحملات المداهمة والاعتقالات اليومية، بالإضافة إلى مشاريع التهويد المستمرة لمدينة القدس والضفة الغربية وتشجيع قطعان مستوطنيه على التعدي على أهلنا وأرضنا ومقدساتنا، وامام هذه الظروف وفي ذكرى رحيل أميننا العام ما احوجنا إلى مواصلة الدرب الذي بدأها وان نعمل على انجاز ما طالب به دوماً من توحيد للصفوف وحشد للهمم والتفاف حول البرنامج الوطني الذي يصون الثوابت ويحافظ  على ما حققه شعبنا طوال سنوات نضاله بفضل تضحياته الجسام وعطاءه اللامحدود ووحدته التي كان يصفها رحمه الله بالسد المنيع أمام كل المحاولات والمؤامرات التي سعت إلى الانتقاص من حقوقنا الثابتة واستطاعت وبالرغم من الاختلال الكبير في موازين القوى لمصلحة العدو، إلا أننا استطعنا أن نبقى محافظين على قضيتنا الوطنية وطرحها بقوة على العالم الذي بات يدرك أن السلام والأمن لن يتحقق في المنطقة ما لم ينعم شعبنا بحقوقه كاملة، مؤكدين أن الانتخابات العامة هي استحقاق وطني وبوابة هامة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ومدخلاً لاستعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام في إطار تجديد الشرعية الفلسطينية ومعالجة كافة الاثار الكارثية التي نتجت عن الانقسام طوال السنوات الماضية، والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل الوطني تنصهر فيها طاقات الكل الوطني من أجل مواجهة التحديات الجسام.

إننا ونحن نحيي ذكرى رحيل القائد "جميل شحادة" فإننا نجدد العهد والقسم لروحه الطاهرة ومن خلاله لأرواح كافة شهداء شعبنا وثورتنا بان نبقى على ذات الاهداف التي قضوا في سبيلها وكرسوا حياتهم من اجل تحقيقها.

أخبار ذات صلة

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبيّن للعدالة

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبيّن للعدالة

المناطق التنظيمية بنابلس: جاهزون للانخراط بتنفيذ برامج قيادة الحركة في المحافظة

المناطق التنظيمية بنابلس: جاهزون للانخراط بتنفيذ برامج قيادة الحركة في المحافظة

شاهد: وقفة في غزة تضامناً مع الأسير محمد الحلبي

شاهد: وقفة في غزة تضامناً مع الأسير محمد الحلبي

&#34;لا يقوى على السير&#34;.. الأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا) بوضع صعب

"لا يقوى على السير".. الأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا) بوضع صعب

صالح رأفت يُطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار لجرائم الاحتلال المتواصلة

صالح رأفت يُطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار لجرائم الاحتلال المتواصلة

جنين: الشرطة تقبض على شخص يشتبه بحوزته 178 قطعة أثرية

جنين: الشرطة تقبض على شخص يشتبه بحوزته 178 قطعة أثرية

وكيل &#34;التنمية&#34;: نسعى لتعزيز دور الشباب وانخراطهم بعجلة التنمية

وكيل "التنمية": نسعى لتعزيز دور الشباب وانخراطهم بعجلة التنمية

طولكرم: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

طولكرم: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبيّن للعدالة

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبيّن للعدالة

المناطق التنظيمية بنابلس: جاهزون للانخراط بتنفيذ برامج قيادة الحركة في المحافظة

المناطق التنظيمية بنابلس: جاهزون للانخراط بتنفيذ برامج قيادة الحركة في المحافظة

شاهد: وقفة في غزة تضامناً مع الأسير محمد الحلبي

شاهد: وقفة في غزة تضامناً مع الأسير محمد الحلبي

&#34;لا يقوى على السير&#34;.. الأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا) بوضع صعب

"لا يقوى على السير".. الأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا) بوضع صعب

صالح رأفت يُطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار لجرائم الاحتلال المتواصلة

صالح رأفت يُطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار لجرائم الاحتلال المتواصلة

جنين: الشرطة تقبض على شخص يشتبه بحوزته 178 قطعة أثرية

جنين: الشرطة تقبض على شخص يشتبه بحوزته 178 قطعة أثرية

وكيل &#34;التنمية&#34;: نسعى لتعزيز دور الشباب وانخراطهم بعجلة التنمية

وكيل "التنمية": نسعى لتعزيز دور الشباب وانخراطهم بعجلة التنمية

طولكرم: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

طولكرم: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

منوعات

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

يسرا لأصدقائها &#34;ممنوع الزيارات&#34;.. هل قامت بطرد أحد ؟

يسرا لأصدقائها "ممنوع الزيارات".. هل قامت بطرد أحد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب &#34;موسى مشتاقلك&#34;

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب "موسى مشتاقلك"

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

شاهد: ميريهان حسين &#34;أنا أجمل من ياسمين صبري&#34; والجمهور يرد

شاهد: ميريهان حسين "أنا أجمل من ياسمين صبري" والجمهور يرد

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

شاهد: ماجد الكدواني &#34; عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة&#34;

شاهد: ماجد الكدواني " عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة"

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

عربي

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة

توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية