مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال شاب من سلوان

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رام الله - دنيا الوطن

واصل عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية فيه، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقلت مخابرات الاحتلال شابًا من بلدة سلوان.



وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، رغم استمرار الإغلاق الشامل، الذي تشهده المدينة المقدسة.



وجاءت هذه الاقتحامات، ضمن الجولات اليومية، التي تنطلق من باب المغاربة، حتى باب السلسلة، مروراً بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية.



إلى ذلك، اعتقلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، رئيس نادي سلوان، مروان الغول، بعد أن اقتحمت منزله في الحارة الوسطى ببلدة سلوان.



كما واقتحمت قوات الاحتلال، نادي سلوان، وأجرت فيه عمليات تفتيش وتخريب في محتوياته.