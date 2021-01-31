الحكم بالسجن 32 شهرًا بحق الشاب المقدسي عز الدين أبو صبيح

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حكماً بالسجن 32 شهراً على الشاب المقدسي عز الدين أبو صبيح، نجل الشهيد مصباح أبو صبيح.



وبتاريخ 22/7/2020، اختطفت قوة خاصة من الاحتلال المعروفة باسم "المستعربين" الشاب أبو صبيح، نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح، أثناء تواجده في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.



وسبق أن اعتقل الاحتلال الشاب عز الدين في مرحلة طفولته بتاريخ 4/1/2013، حين كان عمره 15 عاماً، وتعرض للضرب أثناء اعتقاله.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب صبيح أبو صبيح شقيق عز الدين بتاريخ 21/4/2020 بعد اقتحام منزله في بلدة الرام، كما تعرض أيضاً للاعتقال عام 2018 وأدانته محكمة الاحتلال بالمشاركة في نشاطات داخل المسجد الأقصى، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن وغرامة مالية.



يشار الى أنّ الشهيد مصباح أبو صبيح، هو منفّذ إحدى عمليات إطلاق النار في القدس، حيث تمكن في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وعبر عمليتي إطلاق نار من قتل وإصابة عدد من المستوطنين، وجنود الاحتلال في حي الشيخ جراح، وما زال جثمانه محتجزًا لدى الاحتلال منذ ذلك الوقت.