غزة: ضبط كميات من منظمات الغاز غير صالحة للاستخدام المنزلي

رام الله - دنيا الوطنضبطت لجنة الجودة في الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد، بقطاع غزة، كميات من منظمات الغاز، غير الصالحة للاستخدام المنزلي.وقالت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن طواقمها، قامت بمصادرتها بعد تأكد عدم مطابقتها للمواصفات وشروط الأمن والسلامة.وأوضحت اللجنة، أنها أجرت فحوصات سابقة على هذه المنظمات المضبوطة، وتأكد رسوبها في الفحص المخبري.