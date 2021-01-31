غزة: ضبط كميات من منظمات الغاز غير صالحة للاستخدام المنزلي
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت لجنة الجودة في الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد، بقطاع غزة، كميات من منظمات الغاز، غير الصالحة للاستخدام المنزلي.
وقالت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن طواقمها، قامت بمصادرتها بعد تأكد عدم مطابقتها للمواصفات وشروط الأمن والسلامة.
وأوضحت اللجنة، أنها أجرت فحوصات سابقة على هذه المنظمات المضبوطة، وتأكد رسوبها في الفحص المخبري.
ضبطت لجنة الجودة في الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد، بقطاع غزة، كميات من منظمات الغاز، غير الصالحة للاستخدام المنزلي.
وقالت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن طواقمها، قامت بمصادرتها بعد تأكد عدم مطابقتها للمواصفات وشروط الأمن والسلامة.
وأوضحت اللجنة، أنها أجرت فحوصات سابقة على هذه المنظمات المضبوطة، وتأكد رسوبها في الفحص المخبري.
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