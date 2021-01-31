صحيفة: بايدن يتجاهل نتنياهو ويرفض تلقي اتصاله

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (الجريدة) الكويتية عن مصدر كبير، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، تجاهل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وخلافاً للعادة لم يهاتفه في الأسبوع الأول من التنصيب، كما رفض الرد على اتصال منه، رغم اتصاله بعدد كبير من رؤساء الدول الحليفة للولايات المتحدة.



وذكرت الصحيفة، أنه بعد اتصال بايدن برؤساء الدول، واتصال وزير خارجيته أنتوني بلينكن، بنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بنظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، توقع نتنياهو أن يتلقى اتصالاً من بايدن، وعندما لم يحصل ذلك بادر هو إلى مهاتفته، لكن الرئيس الأميركي، رفض تلقي الاتصال، وقال مكتبه إنه مشغول بمتابعة شؤون وباء (كوفيد- 19)، وأمور أخرى.



وأضافت: "مع أن المصدر لم يستبعد أن يجري اتصال بين الرجلين بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع بالعاصمة الأميركية، فإنها المرة الأولى، التي لا يتصل بها رئيس الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من تسلمه المنصب، برئيس وزراء إسرائيل".



وفي مؤشر ثانٍ على البرودة بين الطرفين، التقى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي، خلال زيارته إسرائيل الخميس الماضي، وزير الجيش بيني غانتس، وقائد الأركان أفيف كوخافي بإيعاز من بايدن، ولم يلتقِ سكرتير نتنياهو العسكري، أو أحداً من مكتبه، كما جرت العادة.



وأكد المصدر لـ (الجريدة)، أن مقربين من بايدن، باشروا إجراء اتصالات مع شخصيات إسرائيلية، تعتبر منافسة لنتنياهو، منها يئير لابيد رئيس حزب (يوجد مستقبل)، وجدعون ساعر، الذي انشق أخيراً عن حزب (ليكود)، وأسس مع منشقين آخرين حزب (أمل جديد) وسيخوض الانتخابات المبكرة في آذار/ مارس المقبل ضد (ليكود).