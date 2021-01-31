غرفة تجارة رام الله والبيرة والمشرق للتأمين توقعان اتفاقية شراكة لتوفير التأمين

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة رام الله والبيرة وشركة المشرق للتأمين اتفاقية خدمة التامين الصحي، وبموجبها ستقدم الشركة خدمات التامين الصحي، وباقي الخدمات التأمينية لاعضاء الغرفة التجارية بهيئتيها العامة والادارية من التجار والصناعيين والمزارعين وعائلاتهم.



ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في قاعة الغرفة التجارية رئيس مجلس ادارتها عبد الغني العطاري، ومدير عام المشرق للتأمين نهاد أسعد، وذلك بحضور كل نائب رئيس الغرفة محمد النبابي وامين الصندوق بسام رباح وامين السر م. محمد عابدين، واعضاء من الهيئتين العامة والادارية للغرفة وكوادر ومدراء دوائر الشركة.



حيث قال العطاري:" إن هذه الاتفاقية هي بداية شراكة نعتز بها، ونسعى لتطوير العمل المشترك مع المشرق للتأمين"، وارتأينا في في مجلس ادارة الغرفة التعاون مع المشرق للتأمين لتوفير الخدمات التأمينية للهيئة العامة، ونأمل ان تكون مقدمة لتوقيع اتفاقيات اخرى مع الشركة فقطاع التأمين من القطاعات المهمة وله باع في تشغيل الايدي العالة وتوفير الخدمات التأمينية بكافة انواعها، ونحن دائما داعمين ومساندين لهذا القطاع.".



واعرب العطاري، عن سعادته بأن تكون المشرق للتأمين أول مؤسسة تأمينية تأخذ على عاتقها تقديم خدمة التأمين الصحي لاعضاء الغرفة، مبينا ان الخدمات التأمينية التي ستقدمها للاعضاء ستكون ضمن أعلى مستويات الخدمة وفق الاتفاقية الموقعة.



واضاف:" تمثل هذه الاتفاقية حدث هام جدا لاول مرة في تاريخ فلسطين والغرف التجارية ان يكون هناك اتفاقية تأمين صحي وبعض التأمينات للهيئة العامة لما يتعرضون له من مشاكل كبيرة، لذا فأن الاتفاقية تصب في صالح كل اعضاء الغرفة، وسيشمل التعاون المشترك تقديم منتجات تأمينية متنوعة ومختلفة .



بدوره اكد مدير عام المشرق للتأمين نهاد أسعد، أن الشركة ساهمت في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وعملت منذ تأسيسها على تقديم العديد من برامج وخدمات التأمين المبتكرة والمتميزة لمختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين، كما وعملت الشركة على متابعة تنفيذ وتقديم خدماتها التأمينية لزبائن الشركة في جميع المناطق، معتمدة في ذلك على كادرها الفني والإداري.



وثمن أسعد موقف الغرفة التجارية وثقتها بالمشرق للتأمين، وقال:"نعتبر الغرفة من المؤسسات الرائدة المميز في البلد ونفتخر بان نقدم خدمة مميزة للتجار في المحافظة ونساند الغرفة بالتفكير لما يصب في مصلحة التجار، بتقديم خدمات اضافية".



وتابع:"ستمكن هذه الاتفاقية التجار اعضاء الهيئة العامة من الحصول على تأمين صحي مميز وعلى تأمينات وخدمات اضافية مميزة غير متوفرة ولا يستطيعون الحصول عليها الا ضمن الاتفاق مع الغرفة التجارية".



وحث أسعد، اعضاء الهيئة العامة للاطلاع على الاتفاقية مبديا الاستعداد الدائم لتنظيم لقاءات مشتركة مع التجار في الغرفة او مقر الشركة لوضعهم في صورة الاتفاق والخدمات الاضافية الاخرى التي يمكنهم الحصول عليها.



اما نائب رئيس الغرفة التجارية محمد النبالي، فقال:"تتطلع الغرفة التجارية لعمل نماذج جديدة من التأمينات غير السائدة والتقليدية مع المشرق للتأمين التي تحظى بثقتنا في الغرفة، لا سيما انها تعمل بنموذج مختلف عن باقي شركات التأمين وهذا ما نحفزه ونشجعه بطرح نماذج جديدة من التأمينات غير المعتاد عليها المواطنين والتجار.