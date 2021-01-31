الإعلان عن موعد إعادة تشغيل الأسواق الشعبية الأسبوعية بقطاع غزة

أحد الأسواق بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن العميد فايق المبحوح، رئيس خلية إدارة أزمة (كورونا)، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن إعادة تشغيل الأسواق الشعبية الأسبوعية وفق الإجراءات الوقائية، اعتباراً من الأحد المقبل 7 شباط/ فبراير 2021.



وقال المبحوح، في تصريح لموقع "الداخلية": إن خلية إدارة الأزمة، اجتمعت خلال الأسبوع الماضي مع ممثلين عن أصحاب الأسواق الشعبية الأسبوعية، بحضور الجهات المختصة من وزارة الحكم المحلي؛ لتدارس الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها خلال إعادة تشغيل تلك الأسواق.



وأوضح بأنه تقرر إعادة تشغيل تلك الأسواق من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، مع الاستمرار بتعطيلها يومي الجمعة والسبت.



ولفت إلى أن الجهات المختصة بالشرطة، ووزارة الحكم المحلي، تُجري خلال هذا الأسبوع، متابعة كافة الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل الأسواق الشعبية الأسبوعية، وفق الإجراءات التي تم إقرارها.