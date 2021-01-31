الأحمد يتحدث عن تطورات ملف معالجة قضايا الموظفين في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

تحدث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، عن تطورات ملف معالجة قضايا الموظفين في قطاع غزة.





وقال في تصريحات لإذاعة (صوت الوطن): إن الأمور انتهت كمشكلة، وخلال أيام سيلمس الجميع قرارات الرئيس محمود عباس، عندما قال: "لا نريد أن يكون هناك غصة في قلوب أهلنا في غزة" .





وأضاف الأحمد: بأن كل التصريحات، التي صرحت بها، وتم نشرها في السابق من قيادات حركة (فتح) صحيحة، وهناك لجنة من غزة مكونة من ثلاثة أعضاء من اللجنة مركزية، تتابع مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء.





وتابع: "نحن الآن في مرحلة الإشاعات وتزوير الأخبار، وتقويل مسؤولين وقيادات ما لم يقولوا، واختراع أخبار لا أساس لها من الصحة"، لافتاً إلى أن عضو اللجنة المركزية أحمد حلس، وصل القطاع يوم الخميس، وحضر جميع الاجتماعات، وعلى صلة واطلاع تفصيلي بكل شيء.





وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح: إن مسألة حل قضايا التقاعد المالي، المقطوعة رواتبهم، تفريغات 2005، المتقاعدين، والعديد من القضايا، ستحل خلال أيام، وتعود الأمور كما كانت في السابق.





وفيما يتعلق باجتماع القاهرة، قال الأحمد: إن هدفه الأساسي وكيفية إنجاح الانتخابات، وفق المرسوم الذي صدر، ووفق القوانين المعمول بها، وعدم وضع عراقيل أو عقبات أمام عمل لجنة الانتخابات المركزية؛ لتنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات.





وشدد على أننا "مقتنعون بأن إجراء الانتخابات وتنفيذها تعني إنهاء الانقسام بإعادة السلطة التشريعية لممارسة عملها، في ضوء نجاح الانتخابات"، مؤكداً بأن الفصائل لا تضع الحلول، لكن الحكومة هي من ستنفذ.





وأضاف: سيكون هناك حكومة جديدة، تعكس نتائج الانتخابات، العودة للسلطة الواحدة بالقانون الواحد، والحكومة تتابع تنفيذ كل قضايا إدارة البلد في غزة والضفة والقدس.



