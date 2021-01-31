شؤون فلسطينية

مدير صحة بيت لحم: الطفرة البريطانية أسرع انتشاراً لكن ليست أشد فتكاً

مدير صحة بيت لحم: الطفرة البريطانية أسرع انتشاراً لكن ليست أشد فتكاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صرح مدير صحة محافظة بيت لحم، د.شادي اللحام، بأن وزارة الصحة والأطقم الطبية، ومن خلال متابعتهم للحالة الوبائية، وسير الفيروس والطفرات الجينية حول العالم، توقعت حدوث وتفشي سلالات جديدة لفيروس (كورونا) منذ أشهر.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن التحور وظهور سلالات جديدة لأي فيروس، هو حالة علمية طبيعية متوقعة، وتجعل التحورات من الفيروس، أكثر قوةً ولكن ليست أشد فتكاً.

وتابع اللحام: وعليه، أجرت وزارة الصحة فحوصات تحليل لعينات عشوائية لمصابين لتحديد سلالة الفيروس؛ لنخرج بنتائج إصابة 28 مواطناً في الضفة، منهم إصابتان في محافظة بيت لحم بالطفرة البريطانية.

وأكد مدير صحة بيت لحم، بأن هذه التوقعات، جاءت بناءً على طبيعة انتشار الفيروسات علميا، فالوباء لا حدود له بالانتشار، مؤكداً أن مديرية الصحة في بيت لحم، ستُجري فحوصات أخرى على بعض عينات المصابين في المحافظة لتحديد مدى انتشار الطفرة البريطانية أو أي طفرة أخرى للفيروس في المحافظة.

وبناء على هذه الحالة، طالب مدير صحة بيت لحم أهالي المحافظة بمزيد من الوعي وعدم الانجرار وراء تصريحات غير رسمية حول الطفرة البريطانية، والتسلُّح بمزيد من المسؤولية والالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس (كورونا) وأي طفرة له، فالإجراءات ذاتها والاعراض التي تظهر على المصابين، هي ذات الأعراض فلا داعي للهلع، لكن ما يميز هذه السلالة من الفيروس انها سريعة الانتشار واكثر عدوى واسرع.

وناشد مدير صحة بيت لحم ، المواطنين وبعد ما يقرب 11 شهراً من انتشار الجائحة في فلسطين، الاستمرار باتباع الإجراءات الوقائية التي من المفترض أنها باتت سلوكاً مجتمعياً يومياً، بارتداء الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس (كورونا) والطفرة البريطانية الجديدة أو أي طفرة أخرى لهذا الفيروس.

وأوضح اللحام، أن عديد الدول ظهرت لديها طفرات مختلفة من الفيروس، وكانت بالمجمل أكثر قابلية للانتشار وأسرع عدوى من فيروس (كورونا) غير المتحور، والتحور أو التغير في تركيبة الفيروس يحدث بأن يقوم الفيروس بتعديل نفسه بالتالي يتغير سلوكه ويصبح بالغالب أقوى، وفي فيروس (كورونا) المتحور في فلسطين الآن ظهر تغيران رئيسيان هما: "سرعة الانتشار العالية والعدوى الأسرع".

وحول سبب الانتشار الأسرع للفيروس علمياً، أوضح مدير صحة بيت لحم، بأن الطفرات على سطح الفيروس مع التحوّر تُمكنهُ من الالتصاق بفاعلية أكبر بالمستقبلات الموجودة على خلايا جسم الإنسان كالأنف والفم، ما يجعله أكثر عدوى وانتشاراً، فبفحص عينات المصابين بالفيروس المتحور، يظهر عدد أكبر من الخلايا المعدية من المصابين بفيروس (كورونا) غير المتحور، مشيراً إلى توقعات بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس.

ويواجه العالم الآن، ثلاث سلالات متحورة جديدة من فيروس (كورونا) في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، فلنواجهها بمزيد ومزيد من التباعد الاجتماعي والتعقيم وارتداء الكمامات.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال شاب من سلوان

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال شاب من سلوان

الحكم بالسجن 32 شهرًا بحق الشاب المقدسي عز الدين أبو صبيح

الحكم بالسجن 32 شهرًا بحق الشاب المقدسي عز الدين أبو صبيح

غزة: ضبط كميات من منظمات الغاز غير صالحة للاستخدام المنزلي

غزة: ضبط كميات من منظمات الغاز غير صالحة للاستخدام المنزلي

غرفة تجارة رام الله والبيرة والمشرق للتأمين توقعان اتفاقية شراكة لتوفير التأمين

غرفة تجارة رام الله والبيرة والمشرق للتأمين توقعان اتفاقية شراكة لتوفير التأمين

الإعلان عن موعد إعادة تشغيل الأسواق الشعبية الأسبوعية بقطاع غزة

الإعلان عن موعد إعادة تشغيل الأسواق الشعبية الأسبوعية بقطاع غزة

الأحمد يتحدث عن تطورات ملف معالجة قضايا الموظفين في قطاع غزة

الأحمد يتحدث عن تطورات ملف معالجة قضايا الموظفين في قطاع غزة

عكرمة صبري: حفريات الاحتلال في ساحة البراق تهدف لطمس الآثار الإسلامية

عكرمة صبري: حفريات الاحتلال في ساحة البراق تهدف لطمس الآثار الإسلامية

حنا عيسى: مواصلة الاعتداء على الأقصى يظهر عجز اتفاقيات المجتمع الدولي

حنا عيسى: مواصلة الاعتداء على الأقصى يظهر عجز اتفاقيات المجتمع الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال شاب من سلوان

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال شاب من سلوان

الحكم بالسجن 32 شهرًا بحق الشاب المقدسي عز الدين أبو صبيح

الحكم بالسجن 32 شهرًا بحق الشاب المقدسي عز الدين أبو صبيح

غرفة تجارة رام الله والبيرة والمشرق للتأمين توقعان اتفاقية شراكة لتوفير التأمين

غرفة تجارة رام الله والبيرة والمشرق للتأمين توقعان اتفاقية شراكة لتوفير التأمين

مدير صحة بيت لحم: الطفرة البريطانية أسرع انتشاراً لكن ليست أشد فتكاً

مدير صحة بيت لحم: الطفرة البريطانية أسرع انتشاراً لكن ليست أشد فتكاً

عكرمة صبري: حفريات الاحتلال في ساحة البراق تهدف لطمس الآثار الإسلامية

عكرمة صبري: حفريات الاحتلال في ساحة البراق تهدف لطمس الآثار الإسلامية

حنا عيسى: مواصلة الاعتداء على الأقصى يظهر عجز اتفاقيات المجتمع الدولي

حنا عيسى: مواصلة الاعتداء على الأقصى يظهر عجز اتفاقيات المجتمع الدولي

حماس: إرهاب جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين يتطلب تصعيد المقاومة بكل أشكالها

حماس: إرهاب جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين يتطلب تصعيد المقاومة بكل أشكالها

وزارة الاتصالات توجّه إخطارًا لشركة (AliExpress) العالمية

وزارة الاتصالات توجّه إخطارًا لشركة (AliExpress) العالمية

منوعات

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

يسرا لأصدقائها &#34;ممنوع الزيارات&#34;.. هل قامت بطرد أحد ؟

يسرا لأصدقائها "ممنوع الزيارات".. هل قامت بطرد أحد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب &#34;موسى مشتاقلك&#34;

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب "موسى مشتاقلك"

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

شاهد: ميريهان حسين &#34;أنا أجمل من ياسمين صبري&#34; والجمهور يرد

شاهد: ميريهان حسين "أنا أجمل من ياسمين صبري" والجمهور يرد

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

شاهد: ماجد الكدواني &#34; عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة&#34;

شاهد: ماجد الكدواني " عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة"

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

عربي

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

الأردن يتتبع فيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي

توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة

توقيف 4 مثليين في تركيا بسبب صورة مُهينة للكعبة

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية

الجزائر: تمديد قيود فيروس (كورونا) في 19 ولاية