حماس: إرهاب جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين يتطلب تصعيد المقاومة بكل أشكالها





وتابعت: بأن ذلك يتطلب "وقف التنسيق الأمني، وتطبيق قرارات الأمناء العامين، بضرورة تفعيل المقاومة الشعبية".





رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، إن إعدام جيش الاحتلال لشاب فلسطيني جنوب بيت لحم، "استمرار لسلوك العصابات الذي يمارسه جيش العدو، وامتداد لاعتداءات المستوطنين المتصاعدة ضد أهلنا في الضفة الغربية".وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن هذا الإرهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، يتطلب تصعيد المقاومة بكل أشكالها؛ لصد هذا العدوان، والانخراط في مواجهة حقيقية وبشكل مشترك".