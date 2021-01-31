الصحة بغزة: لا وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 2143 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الصحة: إنها سجلت 235 حالات تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل إلى 46305 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 51312 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 4485 حالة.



وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 522 حالة.



وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصل إلى 87 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.