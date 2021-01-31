دولي

فيديو: معلومات جديدة عن الفيروس القاتل "نيباه" الأكثر فتكاً من (كورونا)

فيديو: معلومات جديدة عن الفيروس القاتل "نيباه" الأكثر فتكاً من (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (العربية نت) اليوم الأحد، معلومات جديدة عن الفيروس الذي حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن يصبح جائحة على غرار (كورونا)، والمسمى (نيباه).

اسم (Sungai Nipah) هو لبلدة في ماليزيا، وأيضاً لفيروس موصوف في سجلات "منظمة الصحة العالمية" بمعد وقاتل، إلى درجة أن سينمائيين، نسجوا من خطره قصة حولوها في 2011 إلى فيلم سمّوه (Contagion) أو "عدوى" الهوليوودي المرعب، واستوحوا القسم المتعلق فيه بالخفافيش والخنازير، من ظهوره في 1997 على عامل من أبناء تلك البلدة في مزرعة لتربية الخنازير، ففتك بخلاياه العصبية والتنفسية وجعله القتيل الأول، لذلك سمّوه "فيروس نيباه" المحذرة من عودته تقارير صدرت حديثا، وتتوقع أن ينافس (كورونا) المستجد بالفتك والشراسة، إذا ما انتشر.

الفيروس الذي قتل 105 من 265 أصابهم بعد انتشاره الأولي في 1998 بماليزيا، يتبرعم في خلايا الإنسان والحيوان معاً، خصوصاً في الخنازير، كما بما يسمونه "خفافيش الفاكهة" المعروفة بكبر أحجامها، وبانتشارها في اليمن والصومال والسودان وأفريقيا الوسطى، وغيرها.

واستخرج موقع (العربية نت)، من سيرته الوارد منها مزيد من المعلومات في الفيديو المعروض أدناه، وهو وثائقي أعدوه في 1999 بعد عزله ذلك العام ودراسته والتعرف إلى خطره المحذرة منه هيئات صحية عالمية.

أول مكافحات لجؤوا إليها ضد (نيباه) الذي تسبب بأكثر من 700 حالة مرضية بشرية منذ أيار/ مايو 2018 حتى أواخر العام الماضي، فقتل بين 50 إلى 75% من المصابين، هو الإسراع إلى مزارع تربية الخنازير، حيث تم قتل الملايين منها، لكن ما نسمعه في الفيديو من مختصين بالفيروس هو خطر انتشاره بين البشر، لأن نسبة قتله للمصابين عالية جداً، لذلك اعتبروه أشد شراسة وفتكاً من مستجد (كورونا) نفسه.

التهاب بالدماغ ولو بعد الشفاء أما أعراضه بعد انتقاله من إنسان لآخر، أو من حيوان لإنسان عبر الاتصال المباشر، فمنها سعال وصداع وضيق بالتنفس، قد يؤدي بصاحبه إذا احتدم بعد يوم أو يومين إلى التعرض لغيبوبة، حتى والتهاب بالدماغ "ولو بعد الشفاء" فيما لو حالفه الحظ وخرج متعافياً، علماً أنه لا يوجد للآن أي لقاح يتصدى له ويمنع عدواه، سوى الوقاية، أي كما الحالة مع المستجد حتى الآن، إلى أن تثبت اللقاحات العكس.

وأهم خطوات الوقاية هي عدم الاتصال المباشر بالخنازير المريضة وأماكن عيشها، ولا بالخفافيش ومجالات تحركها، وبالذات عدم شرب عصارة نخيل التمور الخام، فقد تم تصوير خفافيش وهي تشرب من "النسغ" أو إنزيم التمر أثناء جمعه في الجرار من أعالي الأشجار، بحسب ما يتضح من الصورة المنشورة، كما مما نشرته (العربية.نت) في خبر آخر من موقعها أمس، نقلاً عن تقرير ورد في صحيفة (الغارديان) البريطانية يوم الجمعة، وحذر من تفشي الفيروس في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75% ومن إمكانية تسببه بجائحة عالمية مقبلة أخطر من (كورونا).

من المعلومات عن (نيباه") أيضاً، أن أعراضه تبدأ بالظهور بعد 3 إلى 14 يوماً، وأن خطره يحيط أكثر بالعاملين في المستشفيات والقائمين على رعاية المصابين، كما بالمتعاملين مع الخنازير، وبالمصابين به من البشر، وخطر تسببه بالموت، يشمل كافة الأعمار والمستويات.

أما الدول التي ابتليت به أكثر من سواها، فهي ماليزيا وسنغافورة وبنغلادش والهند، حيث شهدت الأخيرة في 1999 وفاة أول ممرضة كانت تعالج مصابين، ففارقت الحياة بعمر 31 سنة تقريباً، ثم تلاها وفاة 18 آخرين في مقاطعات مختلفة، إضافة إلى عزل المشتبه بحالاتهم في حجر صحي، لم تثبت محاولات العلاج خلاله جدواها إلا لدى من كانت إصاباتهم أقل من إصابات المتوفين.


 

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