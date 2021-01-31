(موساد) يُشارك بالتحقيق في الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن (موساد) الإسرائيلي، يشارك بالتحقيق في الانفجار، الذي وقع يوم الجمعة الماضي قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي.



وأفادت وسائل إعلام هندية، بأن المحققين عثروا في محيط السفارة على رسالة داخل طرد، تنص على أن الانفجار نفذ ضمن إطار الانتقام من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والعالم النووي البارز محسن فخري زادة.



وقال موقع (إسرائيل 24): إن "التحقيقات الأولية، أفادت بأن العبوة الناسفة، التي تم تفجيرها قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، كانت يدوية الصنع، أعدها هواة غير محترفين، ونتيجة لذلك تمتنع أجهزة الأمن عن توجيه أصابع الاتهام إلى إيران، رغم الرسالة التي وردت في مكان الانفجار".



وكانت جماعة تسمى "جيش الهند" أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار أمام سفارة إسرائيل، مهددة بشن المزيد في أكبر مدن الهند.